11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。INIは「DOMINANCE」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。Q：「DOMINANCE」に込められたメッセージについてお教えください。郄塚大夢：僕たちの今年発売されたサードアルバム「THE ORIGIN」のタイトル曲です。前作・前々作で3部作として「壁をぶち壊す」「固定観念を壊す」