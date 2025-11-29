元楽天監督の平石洋介氏と今江敏晃氏が２９日にフジテレビで放送された「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演。楽天が創設された２００５年の開幕第２戦・ロッテ戦で「０−２６」の悲劇について語り合い、今江氏は「プロ野球でこんなことあるんだと思った」と明かした。開幕戦で岩隈久志投手が完投勝利を収め、歴史的な球団初勝利を挙げた翌日の悲劇だった。初回に２点を失うと、二回には３連打を含む単打９本に、西岡、パスクチの本