（台北中央社）台湾鉄路（台鉄）は28日、北部・新北市を走る平渓線の一部区間で、敷地内での天灯（スカイランタン）の打ち上げを29日から試験的に解禁すると発表した。同線は先月、豪雨の影響で路盤が流出する被害が出ており、現在も全線で運休が続いている。平渓線沿線では観光レクリエーションとして天灯の打ち上げが盛ん。一方で、鉄路法では歩行者や車両の線路内への侵入を禁じている。天灯の打ち上げを解禁するのは、十分駅、