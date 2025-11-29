今回は友人Aの体験談をお届けします。Aの夫は、昔から家族にお金を使わない人。子どもたちの大学進学のときですら仕送りは最低限で、子どもたちはバイト代と奨学金に頼らざるを得ない状況でした。事あるごとに「大学費用、いつ返すん？」と口にする夫に対し、娘が放った一言が空気を一変させました。 家族にお金を使わない夫