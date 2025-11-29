前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するセルティックは、11月27日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第５節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトとアウェーで対戦。３−１で逆転勝利を飾った。この試合にCFで先発した前田は１−１で迎えた43分、相手GKに猛プレスをかけてミスを誘発し、旗手の逆転弾をお膳立てする。さらに83分にも、ベンジャミン・ニグレンが決めた３点目もアシストしてみ