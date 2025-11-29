中国メディアの瀟湘晨報によると、浙江省紹興市に登場した「サトウキビを盗める畑」が人気となっている。仕掛け人の王（ワン）さんは、大学卒業後に故郷の紹興に戻って以来、サトウキビ栽培に長年携わってきた。今年10月、実ったサトウキビをインターネット上で紹介したところ、「子どもの頃のサトウキビ盗みの楽しさをまた味わいたい」との声が寄せられた。そこで、畑の脇に「サトウキビを盗める畑」と書いた看板を立てたところ、