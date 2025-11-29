◇リーグワン・プレシーズンマッチ東京ベイ36―22BL東京（2025年11月29日東芝府中グラウンド）ラグビー・リーグワン1部の東京ベイは29日、昨季王者のBL東京との練習試合に36―22で勝利した。昨季決勝と同じ顔合わせ。2週間後の開幕へ向け、優勝チームと準優勝チームによる“前哨戦”が行われた。両チームの日本代表メンバーはほとんど参加せず。その中で、秋の欧州遠征を途中離脱した東京ベイのCTB広瀬雄也（24）が出場