このイケメン男子がニューハーフ芸人になるとは…。11月28日、「パーラーカチ盛りABEMA店」では、人気企画「新たなパチスターを発掘 パーラーカチ盛り バイト面接」が行われ、6人の美女たちが出演。3人目に登場したのはニューハーフ芸人・ぼあき。だったが、まだ男性だったころの様子に、出演者たちが「イケメンやん」と驚きまくった。【映像】ニューハーフ芸人がイケメン中学生だったころ番組では6人の美女たちが、スタイルや