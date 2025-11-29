◇JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 3日目(29日、宮崎カントリークラブ)この日、19組でスタートした岩井姉妹が、30日の最終日に向け、意気込みを語りました。2日目に5アンダーで2位タイとなった岩井明愛選手と、4アンダーで4位タイにつけた岩井千怜選手。この日は姉妹は同組でスタートし、千怜選手は6バーディーを記録するも、好不調の波がありイーブンパー。トータル4アンダーで3位タイに終わりました。一方、明愛選手