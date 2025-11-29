『誰カブキ』の#4が放送。元AKB48の福留光帆が、“自分が決まらなかった広告に全部出ている”という人気タレントを実名告白するシーンがあった。【映像】福留が決まらなかった広告に全部出ている人気タレント『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得で