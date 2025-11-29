北海道・洞爺湖の絶景を望む『ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ』から、新年を華やかに彩る『和食おせち二段重』が数量限定で販売されています。 画像：明海グループ株式会社 『和食おせち二段重』は、北海道の食材を中心に一品一品丁寧に仕上げた贅沢な二段重。 日本料理一筋の『割烹 杜氏賛歌』料理長の小手川 実による贅沢な一品。伝統的な味わい、巧みな技術の真髄が華やかに詰められています。