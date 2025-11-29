女優・小川菜摘が29日、自身のインスタグラムを更新。出演する舞台「くちづけ」が28日、東京・池袋のサンシャイン劇場で東京公演初日を迎え、夫のダウンタウン・浜田雅功から差し入れが届いたことを明かした。 【写真】中身が気になる～浜ちゃんからの差し入れ 「初日お祝いありがとう」と笑顔の顔文字を添えて投稿。「初日御祝」と書かれたのし紙とともに飾られた、オリジナルカツサンド専門店「北新地サンド」のタマ