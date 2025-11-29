ＰＬ学園の先輩と後輩でともに楽天の監督を務めた平石洋介さんと今江敏晃さんが２９日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）にそろって出演した。今回は「プロ野球名！迷？コンビ」。プロ野球人生で切っても切れない「腐れ縁」の名コンビが集結し、今だから話せる裏話や隠してきた本音を明かした。今江さんが「ＰＬでは先輩は神様ですから。中でも平石さんは松坂大輔さんを擁する横浜高校と伝説的