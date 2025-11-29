お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功が２９日、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催中の個展「空を横切る飛行雲」（１２月２１日まで）内でスペシャルイベント「浜田雅功先生手形押すとし」を行った。バラエティー番組でたびたび唯一無二の“画力”を披露してきたダウンタウン・浜田雅功の初めての個展。浜田軍団のライセンス・井本貴史、どりあんず（堤太輝、平井俊輔）、サカイスト・マサヨシ、天竺鼠・瀬下豊も応援に