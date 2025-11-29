ボートレース福岡SGチャレンジカップ、及びG2レディースチャレンジカップは29日、5日目の開催が終了。30日、最終日11RにG2、12RでSGの優勝戦が行われる。熱い攻めで予選を締めた。守屋美穂（36＝岡山）は前半5Rで4着。メイチ勝負となった後半9Rは、カド4コースから気合の捲りを敢行。ジカ外（5コース）の松尾夏海の捲り差しを許したが、2着でファイナル進出を決めた。「少し伸び寄りかもしれない。でも、ターン回りや立ち上