令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase12「衝く」が30日に放送される。【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case12「衝く」予告夢の中で宇宙センターの職員となっていた莫（今井竜太郎）の新たなミッションは、迫りくる巨大隕石から地球を守ること。衝突までの時間は48時間。目覚めた莫は富士見（三嶋健太）らに人類滅亡の危機を伝えると行動を開始する。再び夢の中に戻った莫は