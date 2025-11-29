◇J2 第38節 徳島1-1長崎(29日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム)J2最終節が29日、各地で行われ、V・ファーレン長崎がJ1自動昇格圏の2位でフィニッシュ。2018年以来となるJ1の舞台へ返り咲きました。引き分け以上で自動昇格となる状況で臨んだ一戦。終盤にはGK後藤雅明選手が“顔面セーブ”でJ1切符を守り抜きました。前半41分、徳島ヴォルティスに先制点を献上。それでも後半23分、MF翁長聖選手のシュートがネ