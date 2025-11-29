カンテレ「ドっとコネクト」が２９日、放送され、元ＴＯＫＩＯの国分太一が２６日に代理人弁護士と開いた会見を特集した。国分は今年６月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板。その後、すべての番組から降板の形になり、芸能界から消えた。会見では、「答え合わせをしたい」と繰り返したが、ＭＣの石井亮次アナウンサーは「他にも（コンプライアンス違反が）あるか教えて、というの