朝、目を覚ましたばかりのポンタは少しぼんやりしていて、毛並みは見事にボサボサ。寝癖でふくらんだ姿と開ききらない瞼は人の寝起きそのもので、何とも言えない可愛さがあります。 ですが復活は早く、体をぶるぶるっと振るだけで一瞬で寝癖リセット。いつものふわふわポンタに戻るまでの短い時間ですが、ついつい観察しちゃいます。