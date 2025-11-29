日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長が29日、長崎市内で取材に応じ、2035年のアジア・カップ招致について「視野に入れながらやっている」との考えを明らかにした。単独開催だけでなく、他国との共催を含め「いろんな形は探っていく必要がある」と述べた。JFAは50年までにワールドカップ（W杯）を自国開催し、優勝するという目標を「2005年宣言」で掲げている。宮本会長は「W杯をやろうと思ったら（その前に）国際大会をやっ