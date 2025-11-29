水戸ホーリーホックのJ1昇格・J2優勝が決定した。明治安田J2リーグ第38節、ホームで大分トリニータと対戦し、2-0で勝利した。水戸は2000年にJ2に参入し、在籍26季目。J2最長在籍クラブによる昇格となった。また外国籍枠の選手が所属していないチームのJ1昇格は、Jリーグの歴史上初めてとなる。昨季から水戸を指揮する森直樹監督は、2003年から2005年まで選手として水戸に在籍。引退後は水戸ユースのコーチに就任し、クラブ在