明治安田J2リーグ最終節、ジェフユナイテッド千葉はホームでFC今治と対戦し、5-0と大勝した。千葉の最終順位は3位となり、来週末から始まるプレーオフ経由でのJ1昇格を目指す。千葉を率いる小林慶行監督は「大声援を受け、選手たちが躍動したゲームを見ることができました。内容としても自分たちがずっと積み上げてきたことをしっかりと表現できた。すごくいいゲームができたと思います」と総括した。対する今治は千葉にプレッ