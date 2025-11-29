米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチロー氏が２９日、未来を担う子供たちにエールを送った。現役時代は日米通算で４３６７安打を記録。現在はマリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターを務めながら、高校野球の指導も積極的に行っている。この日はユニクロ社が主催する「第１回イチローＤＲＥＡＭＦＩＥＬＤＤＡＹ」が開催され、男子テニスの錦織圭（ユニクロ）、サッカー元日本代表ＤＦ内田篤人氏とともに