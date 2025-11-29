なでしこジャパンは２９日、国際親善試合カナダ戦（長崎・ピーススタジアム）に３―０で勝利した。前半から主導権を握ったが得点がなかなかうまれなかった中、前半４３分にＦＷ田中美南（ユタ・ロイヤルズ）からのボールをＭＦ谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）が押し込んで先制した。後半６分には田中が相手ＧＫからボールを奪って得点をゲット。さらに同２３分、ＦＷ藤野あおば（マンチェスター・シティー）が谷川のアシ