【モデルプレス＝2025/11/29】タレントの河北麻友子が11月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。【写真】2児の母モデル「脚が綺麗」超ミニスカコーデ◆河北麻友子、誕生日コーデ披露11月28日に誕生日を迎えた河北は、誕生日を表すような絵文字を添え、チェック柄のジャケットに大判ストールに、ミニ丈のプリーツスカートを合わせたコーディネートを投稿。すらりと伸びた美しい脚