俳優本宮泰風（53）が29日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。妻のタレント松本明子とのなれそめについて明かした。リスナーから「松本明子さんとは交際0日だったそうですね。なれそめは？」との質問が舞い込んだ。サンドウィッチマン伊達みきおから「松本明子さんとどうやって知り合ったんですか」と問われると、本宮は「うちの兄が先にいくつか仕事をしていたので」と兄の原