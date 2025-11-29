29日午後、酒田市の倉庫で火災があり、倉庫の壁面やトラックの一部などが焼けました。 酒田警察署によりますと、29日午後1時50分ごろ、酒田市山寺の農業組合法人山寺MRC利用組合が所有する倉庫で、作業員が火災に気づき119番通報しました。消防による消火活動が行われ、火は午後3時前に消し止められましたが、倉庫内の壁面や倉庫に駐車していた4トントラックの一部などが焼けました。ケガ人はいませんでした。出火当時、倉庫内で