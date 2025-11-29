◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第１７節藤枝明誠４―１磐田Ｕ―１８（２９日、静岡・藤枝総合運動公園）藤枝明誠がジュビロ磐田Ｕ―１８を４―１で破り、最下位転落を逃れた。試合前の明誠は勝ち点１６で８位。最下位（１０位）の帝京大可児が午前中の試合で浜松開誠館を破り、勝ち点を１７に伸ばしていた。１時間早く始まった９位の名古屋Ｕ―１８Ｂも、静岡学園セカンドをリード。絶対に落とせなかった。