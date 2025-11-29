J3鹿児島ユナイテッドFCは、今シーズン最終戦で、金沢と対戦しました。 J2昇格がかかるプレーオフに向けて、1つでも高い順位でシーズンを終えたい5位ユナイテッドでしたが、開始早々、金沢に先制を許します。 意地を見せたいユナイテッドは、その直後。ゴール前のこぼれ球に、山口。すぐに追いつきます。 しかし、この試合勝てばプレーオフ進出の可能性が残る6位金沢は猛攻を続け、11分、24分と