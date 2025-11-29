高知県は11月29日、今年県内で4人目となる「はしか」の感染を確認したと発表しました。県によりますと「はしか」の感染が確認されたのは高知市の30代の医療従事者の女性です。女性は中央東福祉保健所管内の医療機関に勤務。この医療機関には11月、今年の県内1例目として「はしか」の感染が確認された香美市の30代男性が入院していて接触したとみられます。女性は11月27日に「はしか」とみられる症状が出たことから11月28日に勤務先