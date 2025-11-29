２６日、総合エネルギーステーションで水素燃料電池車を誘導するスタッフ。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶11月29日】中国重慶市にある水素ステーション、中国石油化工（シノペック）半山環道総合エネルギーステーションはこのほど、2021年の運用開始以降の累計供給量が400トンを超えたと明らかにした。同ステーションは1500日以上にわたり安全かつ安定した稼働を維持しており、1日当たり1トンの供給能力を備える。中