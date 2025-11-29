ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」が2日目を迎えた。初日10Rで2コース差しを決めて3連単4万舟を提供した城間盛渚（しろま・せいな、24＝福岡）。大きな配当を出して当地ファンにも大きくアピールしている。2日目3Rも6号艇で5コースから捲り差し2着。ここまでオール舟券絡みの活躍を見せている。「乗り心地、レース足がきてますね」。デビューから3年が経過。9月、びわこで初めて優出を