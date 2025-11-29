大分駅に到着したスーパーマリオトレイン JR九州では任天堂が販売する人気ゲームとコラボレーションした列車を運行することになり、２９日、大分駅に列車が到着しました。 大分駅に到着したのは「スーパーマリオ トレイン」です。 これは任天堂が販売している人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」とJR九州がコラボしたもので、特急ソニックの車体に「マリオ