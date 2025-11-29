女優の土屋太鳳（30）が29日までにインスタグラムを更新。大みそかに“年越し”で出演する番組を発表した。「大切なお知らせを…！！！」と書き出し、「なんと今年の大晦日は演じる姿を観ていただきながら年越しをすることが出来そうです！」と明かし、「12月31日のごご5：00から深夜1：00まで放送される『ザワつく！大晦日豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』でのドラマ、『ザワつく！大追跡高嶋ちさ子殺人事件〜カラス