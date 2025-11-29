サガン鳥栖は29日、2026シーズンの「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したと発表した。フィールドプレーヤー1stモデルはサガンブルーを基調とし、首周りや両サイドに緑が採用されている。クラブはデザインコンセプトについて、公式サイトで次のように紹介した。「佐賀県を代表するジャンクションから着想を得て、幸運のシンボルである四つ葉のクローバーを総柄で表現。オーセン特別仕様のジャガ