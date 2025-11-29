J2昇格や天皇杯3位…6年指揮の実績にクラブも感謝ロアッソ熊本は11月29日、大木武監督が2025シーズン限りで退任することを正式発表した。クラブによれば、大木監督からの申し出を受け、協議の末に今季限りでの退任が決まったという。静岡県出身の大木監督は1961年7月16日生まれの64歳。選手時代は清水東高、東京農業大を経て富士通でプレー。引退後は指導者の道を歩み、清水エスパルスやヴァンフォーレ甲府、日本代表などでコ