最終節で降格決定、悔しさにじむ社長コメントロアッソ熊本は11月29日、J2リーグ最終節でヴァンフォーレ甲府戦と対戦し、0-0で引き分けた。しかし、カターレ富山に得失点差を上回れ、最終順位によりJ3降格が決定した。クラブはリリース内で「結果としてJ3降格となってしまったことに、心よりお詫び申し上げます」と降格を謝罪。続けて「歯を食いしばって闘ってまいりました」「最後の最後まで走り続けてきました」と、選手・ス