50代の元人気グラビアアイドルが26年振りの撮影に向け一念発起！1カ月のトレーニングの結果に驚きの声が上がった。【映像】井上晴美（51）のビフォーアフターや美ボディあらわな水着姿11月28日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#13が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲス