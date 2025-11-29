サッカーJ2リーグの最終節が11月29日に行われ、水戸ホーリーホックがJ2優勝でクラブ史上初のJ1昇格を決めました。まれに見る大混戦だった上位陣。首位から4位までがJ1自動昇格となる上位2位までに入る可能性を残す中、水戸は大分トリニータに2-0で勝利。首位だったV・ファーレン長崎は4位の徳島ヴォルティスと1-1の引き分けで、水戸と長崎が勝ち点70で並び、得失点差で上回った水戸が逆転優勝となりました。長崎も2位で8季ぶりのJ1