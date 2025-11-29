ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）が２９日、都内で初の主演映画「初恋芸人」（１２月１９日公開）の先行プレミア試写会舞台あいさつに共演する沢口愛華（２２）、佐藤アツヒロ（５２）らと登場した。本作は作家・中沢健氏による同名小説が原作で、原が演じるのは売れないピン芸人・佐藤賢治役。作品に関連して、自身にとってのヒーローについてトーク。原は「最近よく思うが、支えてくれるファンの人」としみじみと語った。