明治安田Ｊ２リーグ最終節が２９日に行われ、水戸が２―０で大分を撃破して初優勝、そして悲願のＪ１初昇格を決めた。水戸イレブンが歓喜を輪をつくると、その中心で森直樹監督が胴上げされ宙を舞った。クラブ史上初となるＪ１昇格は、２０００年のＪ２参入から実に２６シーズン目での悲願成就だ。Ｊリーグの野々村芳和チェアマンは、水戸の優勝に「長年にわたりアカデミーからトップチームまで一貫してチームに携わり、ホー