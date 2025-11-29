◆国際親善試合日本女子代表３―０カナダ女子代表（２９日、長崎・ピーススタジアム）ＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンが、同９位のカナダを下した。７月のＥ―１選手権初戦、台湾戦（４〇０）以来、５戦ぶりに白星をつかんだ。ＭＦ谷川萌々子（ももこ）＝バイエルン＝が１得点１アシストと活躍した。来年３月開催のアジア杯（オーストラリア）に向けた最後の活動でチーム力を示した。前半４３分、ＤＦ高橋の右クロスを