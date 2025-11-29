カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜)主演の草なぎ剛と三宅喜重監督が対談した。草なぎの初主演ドラマ『いいひと。』(97年)で助監督だった三宅氏は、“僕シリーズ3部作”、“戦争シリーズ3部作”など、草なぎ×カンテレ作品に長年携わってきた“戦友”だ。(左から)草なぎ剛、三宅喜重監督――『終幕のロンド』で「遺品整理人」がテーマの作品に挑もうと思った理由は？