オーストラリアのアルバニージー首相（右）とジョディ・ヘイドンさん＝5月、シドニー（ロイター＝共同）【シドニー共同】オーストラリアのアルバニージー首相（62）と婚約者のジョディ・ヘイドンさん（47）が29日、首都キャンベラで結婚式を挙げた。同国の首相が在任中に結婚するのは初めて。地元メディアが伝えた。2人は昨年2月に婚約。首相公邸で執り行われた挙式には、家族や友人、与党労働党の閣僚ら計約60人が参列した。