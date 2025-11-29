●お片付けのプロ・ひろこばぁちゃんに密着 俳優の黒木華が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、30日(通常と異なり13:40〜 ※関東ローカル)に放送される「私が片づけたいもの〜ひろこばぁちゃんと心のお片づけ〜」。全国から依頼が寄せられる“お片付け”のプロ「ひろこばぁちゃん」こと大川浩子さん(64)を追った作品だ。物だけでなく、心まで整理してくれる浩