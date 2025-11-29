【新華社東京11月29日】日本の高市早苗首相がこのほど台湾に関する誤った発言を行い、今も悔い改めようとしないことに対し、日本の市民グループは28日夜、東京の首相官邸前で再び抗議集会を開き、高市首相に関連発言の撤回を求めた。21日と25日に続く数百人が参加した大規模な抗議集会となった。参加者は「高市やめろ」「歴史を忘れてはならず、同じ過ちを繰り返してはならない」などと書かれたプラカードを掲げ、拡声器からは