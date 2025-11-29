アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が２８日と２９日、東京・有明アリーナで「≠ＭＥ特別公演２０２５」を開催し、２日目のこの日は１万人のファンが会場に駆けつけ熱狂した。公演は、冨田菜々風（２５）の「最高の時間を一緒に過ごしましょう！」というかけ声でスタート。１曲目の「君の音だったんだ」から本編ラストの「排他的ファイター」までＭＣはなく、ほぼノンストップでパフォーマンスが展開された。