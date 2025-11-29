「ＢＯＡＴＢｏｙＣＵＰ」（２９日、多摩川）左橈骨（とうこつ）骨折で約９カ月の実戦となった中沢宏奈（３７）＝東京・１０５期・Ｂ１＝は、初日５Ｒで４コースからまくったが蜂須瑞生（群馬）のまくり差しに屈して惜しくも２着となった。「決めたかったけど、うまく乗れなかった」と悔やむが「展示から泣きそうになった。応援してくれる人が見えたので」とファンの応援が力となったようだ。今回の相棒は２連対率５０パーセ