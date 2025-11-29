【モデルプレス＝2025/11/29】タレントの藤本美貴が11月28日、自身のInstagramを更新。次女の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】3児のママタレ「口元がそっくり」次女の写真◆藤本美貴、次女と水族館へ藤本は「今日は次女が学校お休みだったので 2人で水族館デート」とつづり、訪れた水族館での次女の写真を公開。水槽の前などで楽しそうにポーズを取って笑顔を見せている。◆藤本美貴の投稿に反響この投稿に、ファンか