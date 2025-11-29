俳優の宮沢氷魚（31）が29日、都内で行われた映画『佐藤さんと佐藤さん』公開記念舞台あいさつに登壇。「溜まって爆発しちゃう経験がある」と話し、自身の性格を分析した。【全身カット】何頭身？スタイル抜群の姿を披露する宮沢氷魚本作は“夫婦”という誰でも人生において一度は考えるテーマを軸に、人と人との関係を丁寧に、そしてヒリヒリするくらいリアルに描いたオリジナルストーリー。芯が強く明るい佐藤サチ役を岸井ゆ